Brasileiros comemoram derrota argentina no Maracanã

Ainda que nada possa apagar o vexame da goleada de 7 x 1 para a Alemanha na semifinal, torcedores brasileiros comemoraram aliviados a vitória alemã sobre a Argentina na final da Copa do Mundo no Maracanã, em um jogo de duas torcidas contra uma.

Juntos, brasileiros e alemães formaram a maioria dos mais de 74 mil torcedores na final da Copa do Mundo e vibraram com a vitória da Alemanha por 1 x 0 que frustrou milhares de argentinos que estiveram no estádio e uma multidão muito maior que chegou ao Rio de Janeiro para dar apoio a sua seleção.

"Perder de 7 x 1 e ainda ter que aguentar os argentinos campeões aqui seria demais", disse o carioca Raphael Castanheiras, torcedor do Flamengo e vestido com a camisa da Alemanha praticamente igual à do time carioca.

"Tem argentino por todo lado, ficaria complicado ver a comemoração deles dentro da nossa casa", acrescentou.

Os argentinos, que invadiram o Rio desde o início da Copa e se espalharam pela cidade após conquistar uma vaga na final, não se intimidaram com a maioria que se manifestava contra no Maracanã e fizeram festa nas arquibancadas, cantando o hino, músicas tradicionais dos estádios do país e letras ironizando os brasileiros.

Aos torcedores brasileiros restou vaiar para tentar abafar os rivais, mas a insistência argentina prevalecia.

Os brasileiros até conseguiram se impor antes do início da partida, quando aproveitaram a vantagem numérica no Maracanã para responder aos gritos de provocação argentinos ouvidos desde o início do Mundial.

"Mil gols só Pelé", cantaram os brasileiros, no mesmo ritmo de uma canção argentina que aponta Maradona como melhor do que o ex-camisa 10 do Brasil.

Quando a bola rolou, os argentinos fizeram um bonito espetáculo para empurrar sua equipe. O gol de Goetze no segundo tempo da prorrogação, porém, transformou euforia em lágrimas no lado azul e branco da arquibancada.

Os alemães, que também compareceram em bom número ao Maracanã, fizeram a festa por último. Um grupo permaneceu cantando na arquibancada mais de uma hora após o apito final do juiz.

Comemoração alemã e alívio brasileiro

"Pelo menos não aumenta o pesadelo. Não alivia (o 7 x 1) mas é bom só para não ver os caras felizes", afirmou Daniel Monteiro, engenheiro de São Paulo que comprou ingresso para a final esperando que a seleção brasileira estivesse em campo.

Como o Brasil só jogaria no Maracanã nesta Copa do Mundo se chegasse à final, a goleada contra a Alemanha impediu a Seleção de voltar ao estádio em um Mundial pela primeira vez desde a derrota para o Uruguai na final de 1950.

