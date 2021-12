Brasil x México terá lance a lance ao vivo em A TARDE

O portal A TARDE faz, nesta terça-feira, 17, o lance a lance ao vivo da partida Brasil x México, pela segunda rodada do grupo A da Copa do Mundo da Fifa 2014.

Durante a partida você terá todos os lances do jogo, na Arena Castelão, em Fortaleza, além de comentários da equipe de jornalistas do portal e imagens da partida.

Hulk continua dúvida e sua escalação só deverá ser definida minutos antes do início do jogo. O atacante brasileiro sente dores no músculo da coxa exquerda.

Uma ressonância magnética feita na segunda-feira, 16, não indicou lesão grave, mas o jogador ainda reclama de dores. Hulk foi relacionado e estará no Castelão à disposição de Felipão.

Brasil e México repetem na Copa a mesma segunda rodada da Copa das Confederações, ano passado, no mesmo estádio. Na ocasião, os brasileiros ganharam por 2 a 0, com gols de Neymar e Jô.

