Brasil X Chile terá lance a lance no A TARDE

Neste sábado, 28, começa a fase mata-mata da Copa do Mundo com o duelo entre Brasil e Chile pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para te ajudar a acompanhar cada ato desse jogo, o Portal A TARDE faz o lance a lance ao vivo da partida. É uma garantia que você não vai perder nenhuma jogada desse confronto, que promete ser bem disputado. Além da narração dos lances, nossa cobertura também contará com as melhores imagens do duelo no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 13 horas.

A vitória nesse jogo garante vaga nas quartas de final e permanência na disputa pela taça de campeão do Mundial. Para apimentar o confronto, antes de entrar em campo, os chilenos disseram que não temiam o Brasil e queriam fazer história derrotando o anfitrião da competição. A equipe do Chile tenta revertar a imagem de freguês do Brasil, já que o histórico de duelos entre os dois grupos em Copas do Mundo não é favorável aos chilenos.

Por outro lado, o técnico Luiz Felipe Scolari ressaltou o desempenho do Chile na competição deste ano. Eles venceram da Austrália e da atual campeã mundial, a Espanha. Felipão disse que são competentes taticamente e deve oferecer dificuldade para o Brasil.

