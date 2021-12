Brasil volta a cair no ranking da Fifa e está em 14º

Mesmo com as vitórias nos três amistosos que disputou em setembro - África do Sul (1 a 0), China (8 a 0) e Argentina (2 a 1) -, o Brasil voltou a cair no ranking da Fifa. Na atualização mensal divulgada nesta quarta-feira, 3, pela entidade, a Seleção Brasileira perdeu mais duas posições e aparece agora apenas em 14º lugar, sua pior colocação desde que a lista foi criada em 1993.

A Seleção Brasileira chegou a liderar o ranking da Fifa por muitos anos, mas vem despencando nos últimos meses. Agora, o time do técnico Mano Menezes tem três amistosos programados em outubro para poder se recuperar na próxima atualização da lista, marcada para acontecer em 7 de novembro: encara a Argentina na noite desta quarta-feira, o Iraque no dia 11 e o Japão no dia 16.

O principal problema brasileiro é que os amistosos têm peso menor na pontuação. Assim, seleções que estão disputando os jogos oficiais das Eliminatórias da Copa tendem a levar vantagem sobre o Brasil no ranking. É o caso, por exemplo, da Colômbia, que somou duas ótimas vitórias sobre Uruguai e Chile em setembro, subindo 13 posições no ranking e chegando ao Top 10: nono lugar.

Enquanto o Brasil continua caindo e a Colômbia conseguiu voltar ao Top 10 depois de 10 anos de ausência, a liderança do ranking da Fifa segue tranquila nas mãos da Espanha, atual campeã mundial e bicampeã da Eurocopa. A segunda posição permanece com a Alemanha, mas o terceiro lugar passou a ser de Portugal, que ultrapassou a Inglaterra para assumir seu novo posto.

Além de ficar atrás de Portugal, a Inglaterra ainda perdeu outra posição, caindo para o quinto lugar. Foi ultrapassada também pela Argentina, que subiu da sétima para a quarta colocação - nessa ascensão, os argentinos superaram Uruguai (agora em sétimo) e Itália (em oitavo). A Holanda, em sexto, e a Grécia, em décimo, são as seleções completam o Top 10 do ranking da Fifa.

