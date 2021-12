Brasil vence a Itália com autoridade

Aos poucos, a Seleção Brasileira vai ficando com a cara e a postura que o torcedor tanto deseja. Pedia-se uma vitória oficial sobre uma grande equipe e ela veio aqui em Salvador, com muita autoridade: 4 a 2 sobre a Itália, resultado que garantiu o primeiro lugar do Grupo 1 ao time comandado por Luiz Felipe Scolari.

Fred, duas vezes, Dante e Neymar - que manteve a média de um golaço por jogo, fizeram os gols do Brasil, enquanto Giaccherini e Chiellini descontaram para a Azzurra.

O resultado deve ser comemorado. Afinal, os quase 49 mil presentes à Fonte Nova viram cair aos pés do time canarinho uma equipe tradicionalíssima e que, sob o comando do técnico Césare Prandelli, só havia sido derrotada pela toda-poderosa Espanha, da qual praticamente nos livramos de um enfrentamento na semifinal.

A bela arena baiana viu um filho da Boa Terra se destacar. Que o diga Dante, abençoado com a generosidade do destino. O zagueiro do Bayern de Munique começou no banco, mas entrou no lugar de um dos 'nossos' filhos 'adotivos' (David Luiz, criado no Vitória, que se machucou) e fez o gol que deu início ao triunfo brasileiro, para o delírio de dezenas de parentes que foram ao estádio ansiosos por uma vitória brasileira e uma chance para o defensor, que começou no Galícia.

E se o público presente ao estádio tinha perfil amistoso e familiar, havia mais espaço para que outra alegria em família marcasse o dia. E em dose dupla. Fred perseguia seu primeiro tento no torneio e cumpriu com sobras a missão, para a alegria de seu Juarez, pai do atleta, que estava na arquibancada e já viveu na capital baiana.

Semis bem encaminhadas - Tudo indica dois clássicos continentais nas semifinais. No nosso caminho rumo ao título, devemos ter um velho conhecido, o Uruguai, que provavelmente baterá sem dó no Taiti, hoje à tarde, na Arena Pernambuco. Caberá aos italianos a inglória tarefa de jogar contra os atuais campeões mundiais, que enfrentam a Nigéria em Fortaleza.

Venha quem vier, a Seleção mostrou, mais uma vez, que está embalando. Que a Família Scolari siga fazendo a festa da família brasileira.

adblock ativo