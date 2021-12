Brasil usará a tradicional camisa amarela na 1ª fase da Copa

A Seleção Brasileira jogará com camisa amarela, calção branco e meia branca em duas das três partidas da primeira fase da Copa do Mundo, incluindo a estreia contra a Croácia, no dia 12 de junho, em São Paulo.

O time estará com o mesmo uniforme no terceiro jogo, dia 23 de junho, contra Camarões, em Brasília, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira, 24, após definição da Fifa.

Apenas no segundo confronto da fase inicial, diante do México, em Fortaleza, o Brasil terá seu uniforme oficial: camisa amarela, calção azul e meia branca. O goleiro vestirá cinza nos três jogos.

adblock ativo