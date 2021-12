Brasil treina pênalti antes de duelo com Colômbia

No confronto contra o Chile, o Brasil precisou dos pênaltis para vencer. Precavido, o técnico Luiz Felipe Scolari trabalhou a pontaria de seus atletas no último treino antes de enfrentar a Colômbia nesta sexta, 4, às 17 horas. De acordo com o jornal Tribuna do Ceará, que acompanhou o treinamento de um prédio vizinho.

Nem todos atletas participaram da atividade, mas apenas um dele errou todas as cobranças. O lateral Marcelo não conseguiu converter nenhum dos três pênaltis marcados. Mas vale lembra que ele foi um dos três jogadores que balançaram a rede chilena na partida pelas oitavas de final.

No treinamento, Thiago Silva, Dante, William, Oscar e Jô tiveram 100% de aproveitamento. Neymar não participou da atividade e ficou do outro lado do campo e se focou nas cobranças de faltas.

