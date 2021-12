Brasil sobe para 9º lugar no ranking da Fifa após título

Depois de ser campeã da Copa das Confederações com cinco vitórias, quatro delas sobre equipes mais bem ranqueadas, e também ter vencido a França em partida amistosa, a seleção brasileira subiu 13 posições no ranking da Fifa atualizado nesta quinta-feira. O time de Luiz Felipe Scolari agora aparece no nono lugar, apenas quatro pontos atrás de Portugal, o sétimo colocado.

Em todo o ranking aconteceram muitas mudanças neste mês, porque em junho houve rodada das Eliminatórias para a Copa, além da disputa da Copa das Confederações. Além disso, resultados antigos de competições continentais e da Copa do Mundo de 2010 perderam peso.

No topo do ranking, só não houve mudança nas duas primeiras posições. A Espanha segue na liderança, com 1.532 pontos, 82 a menos do que tinha na atualização do último dia 6 de junho. A Alemanha perdeu 143 pontos, mas segue em segundo, com 1.273.

Logo abaixo, muitas mudanças. Vice-líder das Eliminatórias Sul-Americanas, a Colômbia ganhou quatro lugares e está em terceiro, à frente da Argentina, que lidera as Eliminatórias e está em quarto. O curioso é que os colombianos não jogaram a Copa do Mundo de 2010 e sequer chegaram à semifinal da última Copa América, principais competições consideradas no ranking.

A Croácia, que estava em quarto, despencou para o oitavo lugar. A Holanda segue em quinto, agora seguida pela Itália, que ganhou duas posições, e por Portugal, que caiu para sétimo. Logo abaixo do Brasil estão a Bélgica, a Grécia e o Uruguai.

Por conta das seis vitórias no mês, quatro delas sobre campeões do mundo, o Brasil ganhou 223 pontos, saltando 13 posições, do 22º para o nono lugar. O Uruguai, semifinalista da Copa das Confederações, também se deu bem, ganhando sete lugares.

Dentre os times que já foram campeões do mundo, a pior é a França, em 23º, oito posições atrás da Inglaterra, a 15ª. A novidade no grupo dos 20 primeiros é o Peru, em 19º. Por conta do fracasso na Copa das Confederações, o Taiti perdeu 16 lugares e agora é o 154º do ranking. Próxima adversária do Brasil, a Suíça aparece em 16º.

Confira como ficou o ranking da Fifa:

1) Espanha, 1.532 pontos

2) Alemanha, 1.273

3) Colômbia, 1.206

4) Argentina, 1.204

5) Holanda, 1.180

6) Itália, 1.142

7) Portugal, 1.099

8) Croácia, 1.098

9) Brasil, 1.095

10) Bélgica, 1.079

11) Grécia, 1.038

12) Uruguai, 1.016

13) Costa do Marfim, 1.009

14) Bósnia-Herzegovina, 995

15) Inglaterra, 994

16) Suíça, 987

17) Rússia, 979

18) Equador, 932

19) Peru, 898

20) México, 880

