Brasil sobe para 3º em ranking da Fifa antes da Copa

A uma semana para o início da Copa do Mundo, a Fifa divulgou nesta quinta-feira, 5, a última atualização de seu ranking antes da competição. E o Brasil ganhou uma posição, subindo da quarta para a terceira colocação, com 1.242 pontos. O time de Luiz Felipe Scolari aparece atrás somente da Alemanha, que tem 1.300 pontos, e da Espanha, que segue na liderança, com 1.485.

Aos poucos, o País vai retomando o protagonismo no ranking, depois de ter caído para o 22.º lugar em junho de 2013. Para ganhar a terceira colocação, a Seleção Brasileira ultrapassou Portugal, que caiu para quarto, com 1.189 pontos. Completando os cinco primeiros colocados aparece a Argentina, que ganhou duas posições e chegou aos 1.175 pontos.

Outra seleção que subiu bastante foi a Suíça, que pulou de oitavo para sexto. Pior para o Uruguai, que caiu para sétimo e, principalmente, para a Colômbia. A equipe que chegará à Copa do Mundo abalada pelo corte de Falcao García perdeu três posições, mas segue entre as 10 primeiras, em oitavo.

A Itália não sofreu alterações no ranking e continua em nono, seguida da Inglaterra, que ganhou uma colocação e é a décima. Os ingleses ultrapassaram a Grécia, que caiu para o 12.º lugar.

Com esta definição, o Grupo H da Copa do Mundo, que conta com Bélgica, Argélia, Rússia e Coreia do Sul, é o único que não tem nenhuma seleção entre as dez primeiras do ranking. Os belgas, cabeças de chave, são os melhores colocados, aparecendo na 11.ª posição.

Por outro lado, o Grupo D se confirma como o mais forte segundo o ranking. Já classificada como "grupo da morte", a chave é a única que tem três seleções entre as dez primeiras da lista: Uruguai, Itália e Inglaterra. Pior para a Costa Rica que é apenas a 28.ª colocada e deve sofrer no Mundial.

adblock ativo