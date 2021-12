Brasil pode ter que modificar camisa para a Copa do Mundo

<GALERIA ID=18771/>

O novo uniforme da Seleção Brasileira, lançado no dia 24 de novembro em evento no Rio de Janeiro como a camisa para a Copa do Mundo, pode ter que ser modificado antes mesmo de ser usado.

Segundo matéria publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, a nova camisa desobedece o estatuto da CBF, pois não conta com a palavra "Brasil" abaixo do tradicional símbolo da entidade.

Segundo o inciso que trata dos símbolos e insígnias da CBF, a palavra "Brasil" precisa estar na parte inferior "em cor verde e na parte superior o número de estrelas representativa de conquistas de Campeonatos Mundiais".

A CBF justificou a retirada dizendo que a mudança foi definida, preliminarmente, pela diretoria até uma assembleia geral, em abril de 2014, onde pode ser regulamentada a mudança no estatuto. Antes disso, o Brasil tem um jogo oficial marcado, no amistoso contra a África do Sul, em Johannesburgo.

Já a Nike, responsável pelo material esportivo da Seleção Brasileira, apenas diz que a mudança teve aprovação da CBF.

