Brasil goleia com 3 de Neymar e golaço de Fernandinho

Em mais um teste visando a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira abriu o ano com uma boa vitória sobre a África do Sul, pelo placar de 5 a 0, nesta quarta-feira, 5, no Estádio Soccer City, em Johannesburgo. O amistoso serviu de grande oportunidade para o volante Fernandinho, um dos alvos de Luiz Felipe Scolari.

O jogador do Manchester City marcou o quarto gol brasileiro e se aproximou da vaga no Mundial - Neymar marcou três e Oscar anotou outro gol brasileiro. Fernandinho teve performance mais tímida até a entrada de Luiz Gustavo, quando passou a atuar como segundo volante e marcou o gol. O volante disputa vaga com Lucas Leiva e Hernanes na Seleção (assista aos gols da goleada abaixo).

O lateral-direito Rafinha, também observado nesta quarta, teve atuação mais discreta nos 90 minutos do amistoso. Mas ainda sonha com o lugar na Copa. Ele jogou mais recuado e arriscou poucas jogadas com Hulk no ataque, pelo lado direito. Ele briga com Maicon pela posição de reserva de Daniel Alves.

O amistoso com a África do Sul marcou o primeiro duelo do time de Felipão em 2014 e também o último teste para os candidatos a uma vaga no grupo do treinador para a Copa do Mundo. Depois desta partida, os jogadores vão ficar na expectativa pela convocação oficial, no dia 7 de maio.

A partida, que teve a estreia dos uniformes 1 e 2 da Seleção, também foi especial para os sul-africanos. O amistoso fez parte dos festejos que marcam os 20 anos do fim do apartheid no país e serviu de homenagem a Nelson Mandela, que morreu há exatos três meses. Os jogadores da casa entraram em campo com uma camisa exibindo o número da cela em que Mandela esteve preso antes de se tornar presidente.

O jogo

O primeiro chute a gol da partida veio dos pés de Claasen, aos 2 minutos. Julio Cesar fez a defesa com tranquilidade e deu o tom do que seria o primeiro tempo para o time brasileiro. Na primeira boa investida do time de Felipão, aos 9, Hulk descolou lançamento para Oscar, na direita. E o meia do Chelsea não teve dificuldade para invadir a área e bater, por cobertura, na saída do goleiro Williams.

O gol aumentou a confiança dos brasileiros e levou a África do Sul a adiantar a marcação, ensaiando uma breve pressão, sem sucesso. Mesmo sem exibir o mesmo toque de bola da Copa das Confederações, a Seleção brasileira neutralizava com rapidez as investidas dos anfitriões. Mas emplacava poucas jogadas de maior perigo, a partir da defesa.

Os melhores lances surgiam em ligações diretas. Assim, Neymar tabelou com Oscar, entrou na área, mas atrasou a finalização e Williams fez o desvio para fora, aos 28. Doze minutos depois, Paulinho deu bom passe e Neymar aproveitou a marcação frouxa para encher o pé e mandar entre as pernas do goleiro.

Um dos estreantes do dia, sob o comando de Felipão, Rafinha valorizou seu desempenho na primeira etapa. "Acho que foi bom. Claro que eu estava ansioso pelo fato de ser Seleção. Mas está tranquilo. Esses jogos são gostosos de jogar, por causa do clima. E a experiência de jogar partidas da Liga dos Campeões ajuda muito nestas horas", disse o lateral-direito, no intervalo.

O Brasil voltou para o segundo tempo com mudanças na equipe e no uniforme. A camisa amarela deu lugar ao novo uniforme número dois, todo azul e com camisa listrada. Os jogadores brasileiros exibiam uma faixa preta no braço, com os números 46664, também em referência à cela de Nelson Mandela.

Na equipe, Felipão deu sequência aos testes e fez as três primeiras das seis mudanças a que tinha direito no amistoso. Sacou Oscar, Hulk e Paulinho para as entradas de Ramires, Willian e Luis Gustavo.

Antes de fazer a quarta mudança, o treinador viu a Seleção ampliar o marcador, logo aos 24 segundos da etapa final. Fred aproveitou erro na saída de bola sul-africana e lançou Neymar, que bateu por cobertura e anotou belo gol. Na sequência, Willian finalizou rente á trave e quase marcou o quarto do Brasil.

Depois do gol, Felipão mandou Daniel Alves, improvisado no lado esquerdo no lugar de Marcelo, Jô (Fred) e Dante (David Luiz) a campo - com estas mudanças somente Bernard e Jefferson não entraram em campo entre os 19 convocados.

O Brasil, no entanto, continuou brilhando sob o comando daqueles que já estavam em campo. Neymar seguia concentrando a marcação dos sul-africanos, abrindo espaço para os demais. Em uma destas investidas, Fernandinho, mais solto no meio-campo após a entrada de Luiz Gustavo, não desperdiçou sua chance e acertou belo chute de fora da área, aos 33.

A estrela do jogo, contudo, foi mesmo Neymar. Aos 45 minutos, o atacante do Barcelona aproveitou ajeitada de Jô dentro da área e só completou para as redes, anotando seu terceiro gol na partida.

Depois desta primeira partida do ano, Felipão anunciará os convocados para a Copa no dia 7 de maio. Os eleitos do técnico vão se apresentar à Seleção no dia 26, em Teresópolis. Lá vão iniciar a preparação para o Mundial, que contará com amistosos no dias 3 e 6 de junho, contra Panamá e Sérvia, respectivamente. O primeiro será disputado no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. E o segundo está marcado para o Morumbi, em São Paulo.

