Brasil enfrenta a embalada Colômbia em Fortaleza

Ambos vestem a camisa 10, possuem 22 anos e defendem uma camisa amarela. Neymar e Rodriguéz podem não possuir força suficiente para acabarem com a miséria ou corrupção nos seus países, mas são considerados heróis no contexto atual. Ambos carregam suas nações nas costas e definem nesta sexta-feira, 4, no confronto entre Brasil e Colômbia, em Fortaleza às 17h, qual povo vai chorar ou sorrir.

Os dois não fogem da responsabilidade, mesmo que pese. Na Colômbia, o presidente Juan Manuel Santos decretou até feriado nacional nesta sexta. "O dia cívico começa às 17h, e já alerto a todos que comemorem com calma e em paz", disse o chefe de estado, mostrando o que está caindo sobre as costas do astro Rodriguéz. Do lado de Neymar, o camisa 10 ganhou até acompanhamento psiquiátrico para sustentar bem a responsabilidade.

Pelo menos no Mundial, ambos assumiram o papel de protagonistas. Por isso, é inevitável a comparação entre Neymar e Rodriguéz, pois um craque terá que sucumbir ao outro no Estádio Castelão. Na briga pessoal pela bola de ouro da Copa, o colombiano tem sido mais eficiente que o brasileiro.

Enquanto Neymar foi eleito duas vezes como melhor em campo pela Fifa, James recebeu a premiação em três jogos. Foi mais decisivo também quando sua seleção precisou. Fez gol em todos os duelos da Colômbia na Copa, incluindo os dois que deram a vitória sob o Uruguai, nas oitavas de final. Neymar marcou em dois dos quatro jogos da Seleção.

O craque brasileiro leva melhor nas jogadas individuais, mas perde quando o assunto é servir aos companheiros. O astro do Barcelona é campeão de dribles, com 20 executados, contra apenas nove do colombiano, que prefere o fundamento do passe. Enquanto Rodriguéz deu 130 passes corretos, Neymar somou 113.

No momento de arriscar a gol, os astros se igualam. Cada um investiu 15 vezes contra o adversário, mas James conseguiu cinco gols, um a mais que o Menino da Vila, que admite o momento favorável do rival, mas arrisca uma provocação.

"É claro que a Colômbia é uma grande equipe. Venceu todas as partidas e mostrou um forte poderio. O James Rodríguez é um craque. Como eu, ele tem 22 anos e tem demonstrado ser um grande jogador. Mas espero que o ciclo dele acabe agora e a Seleção Brasileira continue. Com todo respeito, é claro", confirmou Neymar.

Sobre a comparação com o colombiano, Neymar preferiu não entrar no jogo. Para ele, o que os dois astros querem é a classificação, independentemente de quem vai se destacar.

"Quem joga melhor, eu não sei e nem me arrisco a dizer. Mas espero que a Seleção Brasileira brilhe. Não só eu, como meus companheiros também. Não brigo para ser artilheiro da Copa. Não quero jogar nada neste jogo, só quero que o Brasil ganhe de 1 a 0, que para mim já estará maravilhoso", falou Neymar. Na guerra esportiva, apenas um poderá sobreviver como herói nacional.

