Brasil encara Croácia, México e Camarões na 1ª fase da Copa

O Brasil vai enfrentar Croácia, México e Camarões na primeira fase e pode ter pela frente Espanha ou Holanda já nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, após definição dos oito grupos do Mundial em sorteio realizado nesta sexta-feira, 6.

O jogo de abertura do Mundial será entre Brasil e Croácia, no dia 12 de junho, em São Paulo. O segundo jogo da seleção brasileira será no dia 17, em Fortaleza, contra o México, e a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari encerra a participação na primeira fase no dia 23 de junho, em Brasília, contra Camarões.

A Croácia também foi adversária do Brasil na estreia na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha --vitória brasileira por 1 x 0.

O México é um time com histórico de complicar a vida do Brasil. Os mexicanos impediram a equipe comandada por Neymar de dar ao Brasil a sua primeira medalha olímpica de ouro nos Jogos de Londres, ao vencer a final em Wembley. A seleção mexicana também venceu o Brasil na final da Copa América de 1999.

Para este Mundial, no entanto, os mexicanos só conseguiram se classificar na repescagem.

Se avançar em primeiro lugar da chave, o Brasil enfrentará nas oitavas de final o segundo colocado do Grupo B, formado pela atual campeã mundial, Espanha, e a atual vice-campeã, a Holanda, ao lado de Chile e Austrália. O jogo será em Belo Horizonte, no dia 28 de junho.

Caso avance em segundo do grupo, o primeiro duelo do mata-mata seria contra o primeiro da chave B, em Fortaleza, no dia 29.

Nas quartas de final, a seleção brasileira vai enfrentar um time dos grupo C (Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão) ou D (Uruguai, Itália, Inglaterra e Costa Rica). A partida será ou em Fortaleza, no dia 4 de julho, ou em Salvador, no dia 5.

As semifinais são em Belo Horizonte e São Paulo, e a decisão do título, no Maracanã. A disputa de 3o lugar será em Brasília.

Em resumo, se passar em primeiro do grupo e avançar até a final, o Brasil jogará no mata-mata em Belo Horizonte (oitavas), Fortaleza (quartas), Belo Horizonte (semi) e no Maracanã.

Na primeira fase da Copa, a seleção brasileira ficará concentrada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), indo e voltando para cada jogo.

A partir das oitavas de final, a equipe passará a voar diretamente de um jogo para o outro, uma vez que o intervalo entre as partidas é menor. Em caso de vaga na final, o Brasil voltará à Granja para se preparar.

