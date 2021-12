Brasil e Suíça avançam e encaram México e Suécia nas oitavas de final

Com vitória segura sobre a Sérvia por 2 a 0, o Brasil garantiu a classificação às oitavas de final, nesta quarta-feira. 27, em Moscou, e vai enfrentar o México na primeira partida da fase de mata-mata, enquanto a Suíça assegurou a segunda vaga do Grupo E com empate com a Costa Rica, em Njini Novgorod.

Paulinho (36 minutos) e Thiago Silva (68) fizeram os gols da vitória brasileira, que garantiu a primeira colocação do Grupo E e vai jogar contra os mexicanos na segunda, 2, em Samara.

O jogador do Barcelona foi eleito o melhor jogador da partida pela Fifa. Paulinho fez seu gol característico, infiltrando no meio da zaga para completar lançamento preciso de Coutinho. Já Thiago Silva subiu mais alto que a zaga sérvia para cabecear para as redes em cobrança de escanteio.

A má notícia da partida ficou por conta da substituição de Marcelo, aos 10 minutos do primeiro tempo. O lateral sentiu um problema nas costas e precisou dar lugar a Filipe Luis.

Com os resultados, o Brasil terminou na liderança do grupo com sete pontos, seguido de Suíça (5), Sérvia (3) e Costa Rica (1), que depois de dois jogos sem conseguir balançar as redes conseguiu marcar os primeiros gols na competição.

Já a Suíça empatou com a Costa Rica em 2 a 2 e garantiu a segunda colocação. Blerim Dzemaili (31) Josip Drmic (88) fizeram os gols europeus, enquanto Kendall Waston (56) e Sommer (contra aos 90+3) marcaram para os centro-americanos. A Suíça vai enfrentar a Suécia na terça, 3, em São Petersburgo.

