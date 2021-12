Brasil e Espanha revivem batalha Europa x América do Sul

Europa e América do Sul fazem grandes duelos quando o assunto é futebol. Principais polos continentais do esporte, medem forças na hora de somar títulos das grandes competições - como a Copa do Mundo e o Mundial de Clubes - e repetem o duelo saudável na Copa das Confederações.

Com quatro títulos (três do Brasil e um da Argentina), os sul-americanos esperam que o Brasil ratifique a hegemonia do continente. Isso porque, em caso de título espanhol, a Europa irá empatar o marcador de conquistas, já que possui dois títulos com a França e um com a Dinamarca, que bateu a Argentina em 1995, única final entre os dois continentes até essa.

A única vez que o título não ficou com América do Sul ou Europa foi em 1999, quando os mexicanos conquistaram o caneco, batendo o Brasil na decisão por 4 a 3.

Nas outras grandes competições, porém, o equilíbrio segue como a marca da disputa.

Em Copas do Mundo, apesar dos cinco títulos brasileiros, o Velho Continente vence por 10 conquistas a nove. O Mundial de 2010, conquistado pela Espanha, desempatou o duelo.

Quando o assunto é o Mundial de Clubes, o placar fica ainda mais equilibrado: 25 a 25. A vitória do Corinthians sobre o Chelsea colocou os sul-americanos em condição de igualdade.

Vale lembrar que nunca houve campeão mundial - de seleções ou clubes - que não fosse de um dos dois continentes.

Absoluta - A hegemonia na segunda mais importante competição futebolística entre seleções segue sendo do Brasil, pois a França, única que poderia alcançá-lo, sequer disputou o torneio.

A Fúria, por sua vez, busca seu primeiro título da competição. Recentemente, a Espanha conquistou tudo o que poderia ganhar - Copa do Mundo e Eurocopa - e tem a Copa das Confederações como a cereja do bolo de sua supremacia recente.

Na disputa de terceiro lugar, o Uruguai busca o lugar no pódio para superar sua melhor participação, o quarto lugar de 1997. Tetracampeã do mundo, a Itália já faz seu melhor papel no torneio. Antes, a Azzurra jamais tinha ficado entre os quatro primeiros em nenhuma edição das Copa das Confederações.

