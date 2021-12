Brasil e Espanha mandam camisas autografadas para Mandela

As seleções do Brasil e da Espanha, finalistas da Copa das Confederações de domingo, 30, no Maracanã, entregaram ao presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Joseph Blatter, camisas autografadas dedicadas ao ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, de 94 anos, que se encontra hospitalizado em Pretoria em estado crítico.

"Para Mandela, um presente da seleção brasileira e o desejo de uma boa recuperação", podia-se ler na camisa da seleção.

A camisa espanhola também desejava uma pronta recuperação para "Madiba", em inglês.

Nelson Mandela, primeiro presidente negro da história da África do Sul, é vítima de uma infecção pulmonar, provável sequela de seus 27 anos aprisionado sob o regime racista do apartheid, contra o qual liderou a luta.

