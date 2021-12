Brasil corre risco de perder pelo menos 4 jogadores

Após os dois primeiros jogos na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira já tem quatro jogadores pendurados e pode perdê-los no mata-mata caso consiga a classificação para as oitavas de final. Além de Neymar e Luiz Gustavo, que receberam o cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, Ramires e o capitão Thiago Silva são os outros atletas que já foram advertidos no Mundial.

De acordo com o regulamento da Fifa, um atleta cumpre suspensão automática de uma partida caso leve dois amarelos em jogos diferentes. Os jogadores "carregam" os cartões até as oitavas de final. Portanto, se forem punidos no primeiro jogo eliminatório, terão que cumprir nas quartas.

Com o empate por 0 a 0, o Brasil chegou a quatro pontos juntamente com o México, que venceu Camarões na estreia. No entanto, o time brasileiro ocupa a primeira colocação da chave nos critérios de desempate (possui saldo de dois gols positivo contra um do rival).

Camarões e Croácia, que se enfrentam na quarta, 18, em Manaus, ainda não pontuaram. Assim, a equipe de Felipão necessita apenas de um empate contra Camarões para avançar. O México, que encerra sua participação contra a Croácia, também joga por um empate para se classificar às oitavas de final do Mundial.

