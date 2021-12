Brasil cai para 22º antes da Copa das Confederações

A ausência de jogos oficiais e de vitórias nos principais amistosos faz a seleção brasileira despencar no ranking da Fifa. A seleção dona da casa vai jogar a Copa das Confederações, a partir do próximo dia 15, como apenas a 22ª melhor equipe do mundo, de acordo com a lista atualizada nesta quinta-feira, 6. O time, que empatou com a Inglaterra no último domingo, perdeu 30 pontos e agora tem 872.

Assim, o Brasil chega, mais uma vez, ao pior ranking de sua história. A seleção de Luiz Felipe Scolari caiu mais três posições em relação ao 19º lugar ocupado na atualização de maio. De julho de 1994 até agosto de 2007, o País liderou o ranking de forma quase ininterrupta. Depois, em maio de 2010, esteve no topo da lista pela última vez.

Agora a liderança é da Espanha, também com poucas interrupções, desde 2009. A equipe atingiu 1614 pontos, contra 1416 da Alemanha, segunda colocada. A lista das quatro primeiras não mudou neste mês e tem ainda Argentina e Croácia.

Quem subiu bastante foi a Holanda, que ganhou quatro lugares e agora é a quinta colocada, seguida de Portugal e Colômbia. Times que jogam a Copa das Confederações, a Itália é oitava, o México 17º, Uruguai 19º, Nigéria 31º, Japão 32º e o modesto Taiti o 138º.

Outras modificações relevantes no ranking ficaram por conta da Bélgica, que subiu mais três lugares e agora é a 12ª, e principalmente da Bósnia Herzegovina, que passou a linha dos mil pontos para assumir o 15º lugar, subindo seis posições de uma só vez. A Inglaterra, por conta do empate com o Brasil, perdeu dois postos, aparecendo agora em nono.

O ranking da Fifa voltará a ser atualizado no dia 4 de julho, após a Copa das Confederações. Confira os 22 primeiros colocados da lista:

1) Espanha, 1.614 pontos

2) Alemanha, 1.416

3) Argentina, 1.287

4) Croácia, 1.222

5) Holanda, 1.158

6) Portugal, 1.137

7) Colômbia, 1.123

8) Itália, 1.097

9) Inglaterra, 1.095

10) Equador, 1.066

11) Rússia, 1.059

12) Bélgica, 1.035

13) Costa do Marfim, 1.022

14) Suíça, 1.010

15) Bósnia Herzegovina, 1.008

16) Grécia, 1.006

17) México, 928

18) França, 922

19) Uruguai, 913

20) Dinamarca, 890

21) Gana, 887

22) Brasil, 872

