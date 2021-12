Brasil aposta no apoio que virá das arquibancadas

Muito mais do que a vantagem no retrospecto histórico e de contar com o desgaste espanhol, o Brasil valoriza como trunfo o fato de jogar em casa. Luiz Felipe Scolari, técnico da Seleção, respeita muito os espanhóis, mas acredita que o fator campo pode fazer a diferença, como em 1950.

"Serão setenta mil pessoas no Maracanã, com sessenta e nove mil e quinhentas torcendo pela Seleção Brasileira, gritando a cada jogada e cantando o Hino Nacional com alegria e vibração, mostrando que o Brasil, quando joga em casa, é muito forte. Claro que respeito demais a Espanha, que é uma grande seleção, mas podemos ganhar, sem sombra de dúvidas", discursa o treinador.

Os jogadores brasileiros concordam que o apoio da torcida vai ser fundamental, mas entendem que o equilíbrio da partida vai exigir um alto grau de concentração.

"Não podemos pensar em errar, pois, contra a Espanha, se isso acontece a derrota é quase certa. Temos que nos impor em campo, não permitir que eles toquem a bola como gostam de fazer e controlem as ações. Temos que dominar a partida, colocar o nosso ritmo e escolher o melhor momento para decidir o jogo, sem correr grandes riscos", diz o atacante Fred.

E o artilheiro completa, confiante: "Acredito em um grande jogo e espero que a Seleção esteja em um grande dia". Capitão e um dos grandes líderes do jovem elenco da Seleção Brasileira, o zagueiro Thiago Silva poderá levantar seu primeiro título com a camisa verde e amarela.

Na grande final da Copa das Confederações, o defensor exaltou as qualidades da Espanha. "É uma equipe técnica, com muita qualidade. É a atual campeão do mundo e tem um grupo muito qualificado. Você pode perceber que sai um, entra outro e pouca coisa muda. Eles têm uma regularidade muito grande. Mas final é final. Tudo é decidido no detalhe e nossa equipe estará preparada para enfrentá-los", assegurou.

Time com conjunto - Superior à Fúria no aspecto físico durante toda a competição, o Brasil comemora o fato de ir para a decisão sem nenhum problema de ordem médica, como aconteceu em quase todos os jogos anteriores.

Por causa disso, Felipão pôde escalar a mesma equipe em três das quatro partidas que a Seleção disputou. O comandante canarinho voltará a ter esse privilégio neste domingo, 30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

