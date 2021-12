Bósnia vence amistoso contra time sub-20 do Santos

A Bósnia-Herzegovina fez, nesta segunda-feira, o seu último compromisso antes da estreia na Copa. A equipe europeia entrou em campo nesta noite para enfrentar o time sub-20 do Santos, no Estádio Municipal Antonio Fernandes, no Guarujá, e goleou por 5 a 1. Edin Dzeko e Miralem Pjanic, principais jogadores bósnios, foram poupados.

Mesmo assim, não havia como esconder a gritante diferença técnica entre as duas equipe. Tanto que a Bósnia abriu o placar com Hajrovic e ampliou, ainda no primeiro tempo, com dois gols de Ibisevic, jogador do Stuttgart, e outro dos principais nomes da seleção bósnia.

No segundo tempo, os europeus fizera mais dois, com Lulic e Visc. Diogo, já no finalzinho, descontou para o time sub-20 do Santos, treinado por Pepinho Macia, filho do eterno ídolo santista Pepe.

A seleção da Bósnia fez três amistosos antes da Copa, tendo vencido a Costa do Marfim, por 2 a 1, e também o México, por 1 a 0. Os dois rivais também estarão no Mundial. A equipe europeia estreia diante da Argentina, dia 15 (domingo), no Maracanã. Depois enfrenta Nigéria e Irã.

