Bósnia divulga pré-lista de 24 convocados para Copa

O técnico da seleção da Bósnia-Herzegovina, Safet Susic, anunciou oficialmente nesta segunda-feira, 5, uma pré-lista de 24 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2014. Assim, o treinador praticamente definiu o grupo que virá ao Mundial no Brasil, pois precisará cortar apenas um nome para levar o número limite de 23 atletas estabelecidos pela Fifa para as listas finais de cada seleção da competição.

Os jogadores de principal destaque nesta listagem são os atacantes Edin Dzeko, do Manchester City, e Vedad Ibisevic, do Stuttgart, e o meia Miralem Pjanic, da Roma, que terão a honra de jogar a primeira Copa do Mundo disputada pela Bósnia desde que o país se tornou independente após a guerra civil que durou entre 1992 e 1995.

A Bósnia irá integrar o Grupo F da Copa, ao lado de Argentina, Nigéria e Irã. A estreia dos bósnios será contra os argentinos, no dia 15 de junho, no Maracanã. Em seguida, o país estreante no torneio enfrentará os nigerianos no dia 21, na Arena Pantanal, em Cuiabá, antes de fechar a primeira fase do torneio no dia 25, diante dos iranianos, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Nesta quarta, o técnico Luiz Felipe Scolari irá anunciar a lista de 23 jogadores convocados da seleção brasileira para a Copa de 2014, na qual o time nacional irá integrar o Grupo B ao lado de Croácia, México e Camarões.

