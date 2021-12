Bonecos Lego recriam goleada da Alemanha no Brasil

A derrota por goleada do Brasil diante da Alemanha ainda rende piadas na internet. O jornal francês L'Équipe recriou o vexame histórico da Seleção Brasileira com bonecos de Lego. O vídeo mostra um Júlio César atordoado com a quantidade incessante de gols da Alemanha. Na partida real, o Brasil recebeu sete gols e fez um tento.

adblock ativo