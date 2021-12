Bombardeio belga afunda norte-americanos na Fonte Nova

Com todos os gols na prorrogação, a Bélgica venceu ontem os EUA por 2 a 1 e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo em uma das partidas mais e emocionantes do Mundial. Agora, os belgas enfrentam os argentinos, no próximo sábado, às 13h, no Mané Garrincha (Brasília-DF).

Apesar do 0 x 0 no tempo regulamentar, a partida foi muito movimentada. O grande responsável pelo zero no placar foi o goleiro norte-americano Tim Howard, que fez verdadeiros milagres e evitou a vitória belga nos 90 minutos. Do outro lado, Courtois também trabalhou bem quando foi exigido.

<GALERIA ID=19346/>

Se Howard brilhou pelos EUA, pelo lado belga quem se destacou foi o atacante Lukaku. Ele entrou no primeiro tempo da prorrogação, marcou um gol e deu passe para outro. O gol de honra dos EUA foi marcado pelo jovem Julian Green.

De quebra, os belgas ainda bateram o recorde de finalizações em uma partida da Copa do Mundo de 2014. Foram 38 tentativas da equipe comandada por Marc Wilmots, contra 15 do batalhador time do alemão Jürgen Klinsmann.

Pressão

Quem pensa que o empate sem gols entre belgas e norte-americanos significa que a partida foi morna, muito se engana. Se as redes da "Fonte dos Gols" não balançaram no tempo regulamentar, não faltou emoção para quem assistiu à partida.

A Bélgica dominou os dois tempos, mas foi na segunda etapa que iniciou o massacre e a partida se transformou em um jogo de ataque contra defesa, protagonizado por Howard. Os diabos vermelhos tentaram até o último minuto, mas não conseguiram passar pelo paredão norte-americano.

Mesmo com a pressão belga, os EUA perderam a melhor chance da partida, com Wondolowski, que, dentro da pequena área, chutou por cima. A partida, então, foi para a prorrogação.

Foi aí que brilhou a estrela de Lukaku, que havia perdido a titularidade para Origi. O atacante entrou no lugar de seu substituto e logo aos dois minutos da prorrogação deu excelente passe para De Bruyne, que se livrou dos zagueiros e abriu o placar.

O gol animou os belgas e deixou os norte-americanos cabisbaixos. Assim, os comandados de Wilmots seguiram buscando o ataque e exigiram novas defesas de Howard. No final do primeiro tempo da prorrogação, De Bruyne devolveu a assistência de Lukaku no primeiro gol. O atacante recebeu na área e ampliou o placar.

O segundo tempo da prorrogação começou com os EUA mostrando que ainda estavam vivos na partida. Bradley lançou bonito na área, Green, que havia acabado de entrar, bateu na saída de Courtois. O gol animou, os norte-americanos, que pressionaram os belgas, mas não conseguiram empatar o jogo.

Os belgas, enfim, conseguiram mostrar uma boa atuação no Mundial, enquanto os EUA lutaram bravamente, mas não evitaram a derrota.

