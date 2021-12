Bolsonaro ameaça hotel da seleção italiana com fogos

O deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) fez um protesto com fogos de artifícios na frente do hotel Sheraton, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, local onde a seleção italiana de futebol está hospedada para a disputa da Copa das Confederações no Brasil.

O deputado, vizinho do hotel Sheraton, reclamava do barulho de um gerador usado pelo hotel, que estaria atrapalhando o seu sono.

"Tudo de legal foi tentado, mas o hotel mantêm o gerador ligado há meses, impossibilitando os vizinhos de dormirem", declarou Bolsonaro na sua conta no Twitter.

Depois do tumulto e da ameaça do deputado de fazer a mesma ação todos os dias durante a estadia da Itália no Sheraton, a segurança do hotel prometeu desligar o gerador e só usá-lo em caso de falta de energia.

Bolsonaro não chegou a encontrar a delegação italiana, mas prometeu retornar ao local caso a promessa do hotel não seja cumprida.

