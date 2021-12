'Bolão dos gringos' aponta classificação do Brasil hoje

Povoado por estrangeiros, o Pelourinho era, ontem, um excelente termômetro internacional para saber quais são as seleções favoritas nas quartas de finais, que começam hoje com os jogos entre França e Alemanha, às 13h, e Brasil e Colômbia, às 17h.

Por conta disso, a reportagem resolveu fazer um bolão com os 'gringos', ouvindo, no total, 20 estrangeiros. No que depender deles, Brasil, Alemanha, Holanda e Argentina se classificam para a próxima fase da competição.

A Argentina é a mais 'acreditada' para bater o adversário nas quartas de final. Dezesseis dos entrevistados apostam que os hermanos batem a Bélgica, ainda que com bastante dificuldade. O Brasil vem logo atrás com 15 votos, seguido por Alemanha e Holanda, que estão empatadas com 14.

Mas, claro, nem todo mundo pensa assim. Os norte-americanos Jimmy Holbrook, Sam Hottensen e Jorge Ishmael são dos poucos que acham que a Argentina não passa pela Bélgica. "Eles estão sem ritmo e estão com dificuldade para fazer gol em seleções menores", disse Jorge. "A Bélgica ganhou dos Estados Unidos, então já tem meu respeito", completou, aos risos, Hottensen.

Nadando contra a maré, o alemão Dieter Kielmann acha que a França será uma adversária dura de bater. Tão dura que acha provável que a Alemanha fique pelo caminho. "Sou alemão da Bavária, torço pelo meu time, mas acho que a França ganha essa" disse, acrescentando que acha que a Costa Rica vai parar a Holanda. Para equilibrar, o alemão aposta que o Brasil ganha da Colômbia.

E a final?

Apesar de clara favorita para as semifinais, os gringos não apostam que a Seleção dispute a final. Segundo a maioria, Holanda e Alemanha devem brigar pelo título. Os ingleses Kimmy O'Conner, Doug Smith, Michael Taylos e James Greaves acham que as equipes europeias estão mais preparadas.

Grupo inglês acha que a Alemanha é favorita ao título (Foto: Juliana Lisboa | Ag. A TARDE)

"É difícil prever, porque os jogos estão bem equilibrados, mas acho que a Alemanha está jogando de forma mais consistente", justificou Kimmy. Doug concorda, mas não afasta a possibilidade de uma disputa sul-americana. "Adoraria ver Brasil e Argentina na final", disse.

Também ingleses, Lewis Holdsworth e Matt Lee concordam. "Torço para o Brasil, deve ser uma festa se vocês ganharem. Mas, para mim, Alemanha ganha essa Copa", disse Lee.

Os alemães Nicole Neunhoeffer e Werner Niemeyer também acham que, no final das contas, vai dar Alemanha e Holanda. "Vamos ganhar a Copa do Mundo com certeza, é para isso que estamos aqui", disse Nicole, que já garantiu os ingressos para a final.

* Colaborou Franco Adailton

