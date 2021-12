Boato de bomba em Praia do Forte repercute na mídia croata

Um boato da existência de explosivos no Centro de Treinamento da Croácia, na Praia do Forte, no litoral baiano, causou confusão na manhã deste domingo, 8.

O site croata "Sportske Novosti" divulgou que militares brasileiros procuraram explosivos no local, o que deixou familiares dos jogadores preocupados. Mas a ação do Exército era apenas uma varredura de rotina.

Após a repecusão da notícia, a Federação de Futebol da Croácia divulgou uma nota desmentindo o fato e acusando os jornalistas croatas de sensacionalismo. A entidade explica que a varredura é realizada rotineiramente nas concentrações das seleções.

A federação também esclarece que o treinamento não foi interrompido pelo trabalho dos militares, já que os atletas não estavam em campo no momento da ação.

Em Praia do Forte, o clima é de tranquilidade neste domingo. A seleção treina nesta tarde.

