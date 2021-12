Blatter garante Uruguai na Copa

Joseph Blatter , presidente da Fifa, rebateu na quinta-feira, 3, a especulação de que o Uruguai poderia ficar de fora do Mundial. "Vocês pensam que o Uruguai vai ser sancionado? Não, o Uruguai vai disputar o Mundial. O problema deles está resolvido", garantiu.

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) está em crise depois da renúncia do presidente Sebastian Bauza e de boa parte da diretoria na última segunda-feira,31. A Associação alegou falta de apoio para impulsionar a economia e segurança no futebol uruguaio.

Os novos membros da direção da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) tomaram posse em seus cargos nesta quinta-feira com a preocupação de superar o mais rápido possível a crise interna e resolver o problema da violência, já que o presidente do país, José Mujica, havia proibido o policiamento nos estádios Centenário e Parque Central.



A Fifa recebeu denúncias da Conmebol para investigar até onde está a influência do governo na AUF. O Uruguai está no Grupo D da Copa do Mundo, junto com Costa Rica, Inglaterra e Itália.

