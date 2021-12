Blatter e Valcke se calam sobre detenção de diretor da Match

Os dois principais dirigentes da Fifa se calaram ontem sobre a prisão do diretor-executivo da Match, o britânico Raymond Whelan, suspeito de comandar o esquema de venda ilegal de ingressos da Copa no Brasil.

"Cavalheiros, hoje estive no Football for Hope, no Caju. Foi maravilhoso. Por favor, falem de futebol", disse o presidente da Fifa, Joseph Blatter, na saída do hotel Sofitel, no bairro de Copacabana.

O dirigente suíço participou, ontem, da abertura das competições do Football for Hope, campeonato internacional de comunidades de baixa renda apoiadas por projetos sociais da Fifa.

Comunicado

Já o secretário-geral da entidade que controla o futebol mundial, Jérôme Valcke, limitou-se a dizer que soube da prisão pela imprensa e prometeu que a Fifa irá emitir um "comunicado oficial sobre o caso".

Whelan foi porta-voz da Fifa em todas as entrevistas coletivas sobre venda de ingressos corporativos e camarotes para a Copa. Sobrinho do presidente da federação internacional, Phillip Blatter preside a Infront Sports & Media, que é acionista minoritária (5%) da Match.

