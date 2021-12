Blatter e comitiva da Fifa já estão na Bahia para sorteio

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2014 só será na sexta-feira, 6, em Sauípe, no Litoral Norte. Porém, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, já está na Bahia. O mandatário da entidade desembarcou na capital baiana, no último domingo, 1, pontualmente às 15h.

Vindo da Espanha, de jatinho particular, Blatter - acompanhado de seu secretário-geral, Jérôme Valcke -, sequer passou pelo saguão principal do aeroporto. Da aeronave, seguiu direto para uma sala VIP no segundo andar do prédio. Lá, o suiço, de 77 anos, permaneceu por cerca de 40 minutos.

No local, além das presenças do presidente e o vice da CBF, José Maria Marin e Marco Polo Del Nero - que acompanharam no Barradão, o duelo entre Vitória e Flamengo -, estavam o secretário da Secopa, Ney Campelo, os presidentes da Federação Baiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues e do Vitória, Alexi Portela, além do governador Jaques Wagner.

"Blatter disse estar bastante ansioso para o sorteio dos grupos. Pelo pouco tempo que tivemos reunidos, mostrou-se muito feliz. Foi um encontro muito tranquilo", revelou o presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues.

Receosos pela possibilidade de um novo protesto de torcedores baianos à Fifa - em junho, durante a Copa das Confederações, dois micro-ônibus oficiais da Fifa foram apedrejados em frente ao Hotel da Bahia, onde membros da entidade máxima do futebol estavam hospedados -, a segurança no aeroporto foi reforçada.

Além de agentes particulares da Fifa, integrantes da Força Nacional e do Exército monitoravam qualquer tipo de possível ameaça a Joseph Blatter. Policiais federais e militares, por sua vez, trabalhavam à paisana.

Apesar de tanta precaução, não foi registrado nenhum problema. Às 15h40, Blatter seguiu para a Praia do Forte. O mandatário ficará hospedado no Tivoli Eco Resort Praia do Forte.

Cinco estrelas - No hotel cinco estrelas - a 20 quilômetros de Sauípe -, uma mega estrutura foi preparada para receber toda a cúpula da Fifa e do Comitê Organizador da Copa do Mundo, chefiada por Blatter e pelo Secretário-geral, Jerôme Walcke, mais 32 embaixadores, convidados especiais e presidentes das entidades esportivas mundiais ligadas ao futebol, além dos principais patrocinadores da FIFA.

O grupo no hotel será dividido, tendo sido montado uma enorme tenda, totalmente climatizada, onde serão realizados os coquetéis, almoços e jantares, enquanto um outro espaço VIP foi reservado para atender apenas 200 pessoas devidamente selecionadas.

A entrada especial aberta para dar acesso à Praia do Forte terá uma vigilância especial durante esta semana, com um forte esquema de segurança, sendo o acesso controlado em ação conjunta da Polícia Federal e Polícia Militar da Bahia, mais agentes especiais da Fifa.

Sorteio - O sorteio da Copa será dia 6 ao meio-dia, com transmissão para 193 países e presença de 1300 convidados. Serão definidos os confrontos entre as 32 seleções que se classificaram para a Copa do Mundo, de 12 de junho a 13 de julho do ano que vem.

Na última sexta-feira, foram definidos os últimos artistas que participarão da festa: os cantores Alexandre Pires e Vanessa da Mata e a Companhia de Dança Deborah Colker.

Eles se juntarão ao rapper Emicida, o grupo de percussão Olodum e a cantora Margareth Menezes que já estavam confirmados. A apresentação do sorteio ficará por conta do casal Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. Campeões mundiais, o francês Zinedine Zidane e o uruguaio Alcides Ghiggia, também estarão no evento.

