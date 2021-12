Blatter descarta mudar horários dos jogos da Copa

Depois de ter indicado, há duas semanas, que poderia mudar horários de alguns jogos da Copa de 2014 para evitar expor os jogadores a temperaturas elevadas, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, descartou nesta terça-feira, 3, na Costa do Sauipe (BA), essa possibilidade, apesar de a competição contar com várias partidas marcadas para começar às 13 horas em cidades de clima tropical.

O dirigente havia dito que estava "muito preocupado" com o calor em algumas das sedes do Mundial, sendo que 24 dos 64 jogos da Copa estão agendados para serem iniciados às 13 horas. A preocupação com o clima, por sinal, ficou clara durante a disputa da Copa das Confederações, em junho passado, quando algumas seleções sofreram com o calor e a forte umidade no Nordeste.

Entre as cidades com clima normalmente quente, Fortaleza, Natal, Recife e Salvador irão receber um total de sete partidas que começarão às 13 horas em seus respectivos horários locais.

Blatter fez questão de enfatizar nesta terça que, há duas semanas, apenas admitiu que a Fifa debateria a possibilidade de mudar os horários de algumas partidas da Copa, mas que isso não significava que estava acenando com prováveis alterações.

"Há cerca de dez dias eu ouvi uma pergunta em Roma e disse que existia uma possibilidade de dar uma olhada no pontapé inicial, mas isso não foi feito, e por hora vamos continuar com os horários já definidos para as partidas. Vamos oficializar isso com o comitê executivo", disse Blatter.

A agenda da Copa foi definida há mais de um ano, depois que a CBF e o governo brasileiro travaram uma disputa acirrada para atender a governadores, prefeitos e interesses locais, sendo que cinquenta e uma versões da programação de jogos do Mundial foram feitas até que a versão final fosse confirmada.

adblock ativo