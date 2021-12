Blatter dá nota 9,25 à Copa do Mundo no Brasil

A Copa do Mundo realizada no Brasil, que teve seu desfecho no domingo com o tetracampeonato da Alemanha, mereceu uma nota de 9,25 sobre 10, julgou nesta segunda-feira o presidente da Fifa, Joseph Blatter.

"Eu daria 9,25; Isso quer dizer que melhoramos. O Brasil melhorou em releção à África do Sul", que tinha 'tirado' 9, disse o dirigente em entrevista coletiva na qual foi apresentada o balanço geral do torneio.

Apesar dos atrasos na entregas dos estádios e das preocupações com transporte e segurança, o Mundial transcorreu sem grandes problemas e recebeu elogios quase unânimes da imprensa internacional.

adblock ativo