Blatter chega à Rússia para ver o Mundial

O suíço Joseph Blatter, ex-presidente da Fifa suspenso por corrupção, chegou à Rússia, onde acompanhará nesta quarta-feira, 20, a partida Portugal x Marrocos no estádio Luzhniki de Moscou, além de ter programada uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin.

"Não estou aqui para comentar as partidas, e sim para desfrutar da Copa do Mundo", declarou ao chegar ao hotel. Blatter, de 82 anos, foi suspenso em fevereiro de 2016 por um tribunal interno da Fifa de qualquer atividade relacionada com o futebol por um período de seis anos depois que foi revelado um controvertido repasse de 1,8 milhão de euros ao francês Michel Platini.

Levado a se demitir, Blatter foi substituído por Gianni Infantino.

Apesar de sua suspensão, ele indicou em várias oportunidade que ia responder favoravelmente a um convite de Putin para ir à Rússia.

