Benaglio recorre a Senhor do Bonfim para vencer Argentina

A Suíça enfrentará a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo. Para o confronto com os Hermanos, o goleiro Diego Benaglio afirmou, em entrevista coletiva desta sexta-feira, 27, que usará a famosa fitinha do Senhor do Bonfim. Além disso, o arqueiro suíço também pediu o apoio da torcida brasileira na Arena Corinthians.

"É uma coisa que dá sorte às pessoas e é por isso que eu perguntei se alguém poderia arrumar uma para mim. E conseguiram. Vamos ver se meus colegas vão usar uma também. Eu recebi depois do jogo contra a França. Mas esperamos que não seja só isso", destacou Benaglio.

Pensando na rivalidade de brasileiros e argentinos, o goleiro pediu para que a torcida do país sede da Copa do Mundo presente na Arena Corinthians na terça apoie a Suíça. "Espero que o público esteja do nosso lado. A rivalidade entre Brasil e Argentina é extrema. Apesar dos muitos argentinos que estarão no estádio, acredito que a maioria nos apoiará".

A Argentina conta Lionel Messi, um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Apesar disso, o Benaglio acredita que sua seleção poderá superar esse trunfo dos sul-americanos e conquistar a vaga nas quartas de final do Mundial. "Creio que podemos surpreender. No futebol tudo é possível, apesar de Messi. É impossível tentar antecipar o que ele pode fazer em campo. Com um gesto, uma ação, pode sair algo que ninguém imagina", disse.

