Bem-vindos: Seleção desembarca em Salvador nesta 5ª

Após somar a segunda vitória no Grupo A da Copa das Confederações - 2 a 0 sobre o México, nesta quarta-feira, 19, no Castelão, em Fortaleza -, a Seleção Brasileira, já garantida na semifinal, desembarca na tarde desta quinta, 20, em Salvador, segundo a programação oficial.

O próximo jogo será contra a Itália, no próximo sábado, 22, às 16h, na Arena Fonte Nova.

A última vez que Salvador recebeu a Seleção Brasileira foi há quase quatro anos. Na ocasião, dia 9 de setembro de 2009, o Brasil venceu o Chile por 4 a 2 em Pituaçu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Do atual time titular do técnico Luiz Felipe Scolari, apenas o goleiro Julio Cesar e o lateral-direito Daniel Alves, então sob o comando do treinador Dunga, jogaram aquela partida.

De acordo com a agenda fornecida pela CBF, a Seleção Brasileira, que ficará hospedada em um resort em Stella Maris, vai fazer um treino na Fonte Nova somente amanhã à tarde.

Neymar, o nome do jogo

Na vitória sobre o México, destaque para o atacante do Barcelona, ex-Santos. Eleito o melhor em campo pela Fifa, ele fez um belo gol - chutou de primeira, com o pé esquerdo - aos nove minutos do primeiro tempo e uma jogada sensacional que resultou no segundo gol do Brasil, marcado por Jô aos 47 minutos da etapa final.

No lance em questão, Neymar avançou pela esquerda em direção à linha de fundo e driblou em seguida para dentro da área, passando entre dois marcadores. Em seguida, deu o passe para Jô fazer o gol.

"Estou muito feliz por ter sido o jogador da partida, mas o mais importante é o comprometimento da equipe. Sem a equipe eu não seria o melhor jogador da partida", declarou Neymar após o jogo.

