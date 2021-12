Bell e Ronaldo inauguram a Fan Fest da Fifa em Fortaleza

A praia de Iracema, em Fortaleza (CE), no último domingo, 8, foi o cenário da primeira Fan Fest da Fifa no Brasil. Ao lado de Ronaldo, o cantor baiano Bell Marques foi a atração principal do evento.

Trechos do show foram transmitidos ao vivo pelo Fantástico (Globo). A apresentação completa durou cerca de 2 horas. Ainda no início do evento, Bell agradeceu o convite e completou: "Espero trazer boas energias à Seleção Brasileira".



Cerca de 35 mil pessoas entoaram a música "Cabelo Raspadinho", homenagem do artista a Ronaldo Fenômeno.

