Bélgica vence Croácia e se classifica para a Copa

A seleção da Bélgica é a 11ª garantida na Copa do Mundo de 2014. Nesta sexta-feira, a geração de promissores jogadores belgas obteve a sua classificação para o torneio no próximo ano no Brasil ao derrotar a Croácia por 2 a 1, fora de casa, em partida disputada no Estádio Maksimir, em Zagreb.

Com o triunfo, a seleção da Bélgica chegou aos 25 pontos, na primeira colocação do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014 e não pode ser ultrapassada por nenhuma outra equipe, mesmo que ainda tenha um jogo a disputar, na próxima terça-feira, diante de País de Gales, em Bruxelas. A Croácia ocupa a segunda posição na chave com 17 pontos.

O atacante Lukaku marcou os dois gols da seleção belga na partida desta sexta. O atacante do Everton abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, em um contra-ataque rápido, aproveitando um passe errado da Croácia na intermediária. Defour lançou Lukaku, que driblou o goleiro Pletikosa e tocou a bola para as redes.

O segundo gol também saiu em uma jogada de velocidade, aos 38 minutos, com Lukaku, que chutou duas vezes para fazer 2 a 0. A Croácia diminuiu no final da partida, aos 38 minutos do segundo tempo, após um chute forte de Kranjcar, mas foi insuficiente para evitar a sua derrota.

Antes de Bélgica, outras 10 seleções já estavam classificadas para a Copa do Mundo de 2014: Austrália, Japão, Irã, Coreia do Sul, Itália, Holanda, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina e o Brasil.

Esta será a 12ª participação da seleção belga na Copa do Mundo e a primeira desde 2002, quando acabou sendo eliminada nas oitavas de final pelo Brasil. A sua melhor campanha foi em 1986, quando terminou o Mundial do México na quarta colocação.

