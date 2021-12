Bélgica treina no Barradão e Vitória cancela atividades

O Vitória cancelou as atividades, nesta segunda-feira, 30, no Barradão. O motivo foi a presença da Seleção da Bélgica no estádio para o treino leve antes do jogo com os Estados Unidos, nesta terça, 1, às 17h, na Fonte Nova.

Foi a segunda vez que o Barradão serviu como Centro de Treinamentos para a Copa do Mundo. O Irã também utilizou o campo rubro negro quando esteve em Salvador.

Os belgas encaram os Estados Unidos pelas oitavas de finais da Copa do Mundo. Já o Vitória retoma os treinamentos nesta terça nos dois turnos.

