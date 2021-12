Bélgica tenta superar melhor colocação depois de 32 anos

Nas ultimas 5 copas que jogou, a Bélgica não passou das quartas de final. A equipe europeia amarga o tabu de nunca ter chegado a uma final do mundial, tendo o quarto lugar como melhor colocação, na copa de 1986.

Na edição deste ano tenta superar essa estatística diante da maior campeã mundial, a seleção brasileira. Para chegar as semis e tentar uma vaga na final, a seleção belga conta com o apoio do seu artilheiro, Romelu Lukaku, que já marcou 4 gols nessa copa, e é o maior artilheiro da história da seleção, com 40 gols.

Kanu, zagueiro do Vitória, que passou quatro temporadas jogando no futebol belga, acabou criando amizade com alguns jogadores. Entre eles, três estão no elenco que está disputando a competição: o artilheiro Lukaku, o meia Axel Witsel e o atacante Michy Batshuayi.

Sobre o amigo artilheiro, Kanu disse que ele é um cara alegre, "Lukaku é parceiro, tem uma energia muito boa e fala um português muito bom".

"A seleção deles é muito bem treinada, estão jogando há muito tempo juntos e isso ajuda bastante. Eles têm jogadores que mostram a diferença, como Hazard. Vai ser um jogo duro. A seleção da Bélgica ta fazendo uma grande copa do mundo, mas o Brasil é Brasil", afirmou o zagueiro de 34 anos.

Sobre a disputada com a seleção brasileira, o baiano acredita que é preciso ter cuidado, "é uma equipe muito organizada, defende com 10 jogadores atrás da linha da bola e quando saem, têm um contra ataque muito rápido, com 4/5 jogadores na zona de finalização. Eles tem o Lukaku, que é um dos artilheiros da copa e tem um poder de finalização incrível, e o Hazard, que tem o um contra um muito forte e uma boa visão do jogo. Não podemos facilitar."

"Meu coração está dividido, mas eu sou brasileiro", finalizou após ser questionado sobre a sua torcida.

Copa do Mundo 2018

Após ganhar os 3 jogos da fase de grupos: 3 a 0 no Panamá, goleou a Tunísia por 5 a 2, e venceu a Inglaterra por 1 a 0, a seleção belga enfrentou o Japão nas oitavas e conseguiu uma virada emocionante nos ultimas minutos da partida. Agora nas quartas, enfrenta o Brasil, no estádio de Kazan, às 15h desta sexta.

Ranking Fifa

A Bélgica é a terceira no ranking de pontos da FIFA, atrás da Alemanha (1º) e do Brasil (2º), superando Portugal, de Cristiano Ronaldo, e a Argentina, de Lionel Messi.

