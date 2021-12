Bélgica prepara plano para barrar Messi e confia em Hazard

A Bélgica aposta que Eden Hazard tem potencial de decidir a partida contra a Argentina e apresentou a estratégia para combater Lionel Messi e sua equipe no confronto de sábado pelas quartas de final da Copa do Mundo, em Brasília.

"Ei, nós temos Eden", disse seu companheiro de equipe Kevin Mirallas, nesta quinta-feira, 3, a jornalistas que buscavam respostas sobre como lidar com a ameaça do craque argentino, quatro vezes eleito o melhor do mundo.

"Você não pode compará-lo com Messi ou (Cristiano) Ronaldo, mas mesmo assim ele é especial." Anular o astro argentino será um esforço descomunal, acrescentou o defensor Jan Vertonghen. "Temos que nos erguer juntos como uma equipe. Se Messi passar por um de nós, então deve haver um segundo ou terceiro jogador pronto para pará-lo."

Mas ele acrescentou que a Argentina também terá muito trabalho pela frente. "Somos uma equipe difícil para um oponente se preparar e jogar contra", insistiu Vertonghen. "Podemos jogar em diferentes sistemas e temos diversos bons jogadores no banco. É excepcional ter tantas qualidades diferentes na equipe. Certamente não estamos com medo de sábado."

adblock ativo