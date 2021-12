Bélgica pega a Argélia e tenta liderar o grupo

Candidata a surpresa da Copa-2014, a Bélgica faz sua estreia no torneio nesta terça-feira, 17, contra a Argélia, às 13h, no Mineirão, pela abertura do Grupo H. Em sua 12ª participação no Mundial, a Bélgica chega ao Brasil na condição de cabeça-de-chave.

O time dirigido pelo ex-atacante Marc Wilmots não perdeu nenhum jogo nas eliminatórias europeias, terminando a disputa como líder do seu grupo e com nove pontos a mais que a vice-líder Croácia. E o embalo foi mantido nos amistosos pré-Copa. Os belgas venceram Luxemburgo (5 a 0), Suécia (2 a 0) e Tunísia (1 a 0) antes do desembarque no Brasil.

Sediada em Mogi das Cruzes (Grande São Paulo), o time antecipou a chegada a Belo Horizonte para colocar o favoritismo à prova contra os argelinos. O atual elenco é considerado a maior geração da Bélgica em uma Copa. O goleiro Cortouis, apontado como o melhor do mundo na atualidade, foi campeão espanhol e vice da Liga dos Campeões com o Atlético de Madri. O artilheiro Lukaku ainda é coadjuvante no Chelsea-ING, equipe onde o meia Hazard já brilha desde 2012. "Eu não me preocupo se um jogador está menos bem, porque tenho 23 e nenhum deles tem garantia de que vai jogar', diz Wilmots, ele próprio destaque ofensivo da Bélgica na Copa-2002.

"Tomarei as minhas decisões em função do desempenho de cada um nos treinos." Na Argélia, a meta na quarta participação em Copas é surpreender tanto os rivais da chave -além da Bélgica, Rússia e Coreia do Sul estão no Grupo H. O craque da equipe é o meia-atacante Feghouli, do Valencia-ESP. Ele nasceu na França e defendeu es equipes de base de seu país natal, mas escolheu defender a pátria africana.

