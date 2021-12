Bélgica joga por empate para garantir liderança no Grupo H

Mesmo sem grandes apresentações nos gramados do Brasil até aqui, a Bélgica vem confirmando o favoritismo no Grupo H da Copa-2014. Com duas vitórias em dois jogos, o time só precisa de um empate contra a Coreia do Sul nesta quinta-feira, 26, em São Paulo, para confirmar a liderança no fim da fase de classificação.

Apontada como uma possível surpresa do Mundial devido à ótima campanha nas eliminatórias europeias, a Bélgica sofreu para vencer nas duas rodadas de sua chave até aqui. Na estreia, derrotou a Argélia por 2 a 1, no Mineirão. Depois, sofreu para fazer 1 a 0 sobre a Rússia, no Maracanã.

Com seis pontos, os belgas só podem ser alcançados pelos argelinos, que têm três pontos e precisam de um empate contra os russos, também nesta quinta, em Curitiba, para irem às oitavas de final.

Para o técnico da Bélgica, a dificuldade enfrentada até agora na Copa não significa que a equipe não possa ir longe no Mundial. "Não vamos nos deixar levar pela matemática, ficar pensando se vamos defender ou atacar melhor", afirmou Marc Wilmots. "Vamos buscar a vitória", completou.

Para os coreanos, somente uma vitória por três ou mais gols contra os belgas fará o time sonhar com uma vaga nas oitavas. Além do triunfo, o time asiático também depende de um triunfo da Rússia sobre a Argélia.

"O resultado fala por si. Cometemos erros na nossa preparação e durante a partida, mas agora precisamos olhar para a frente", disse o técnico sul-coreano Hong Myungbo após a derrota por 4 a 2 para a Argélia, na rodada anterior, em Porto Alegre.

adblock ativo