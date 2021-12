Bélgica encara os Estados Unidos por vagas nas quartas

Em jogo que fecha as oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, Bélgica e Estados Unidos se enfrentam nesta terça-feira, 1º, às 17h(de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Os belgas chegam credenciados por uma campanha de cem por cento de aproveitamento na primeira fase, que lhe rendeu a primeira colocação do Grupo H. Já os norte-americanos surpreenderam no Grupo G, ficando em segundo lugar, atrás apenas da Alemanha. Isso representou eliminar Portugal, do craque Cristiano Ronaldo.

Apesar da boa campanha, a Bélgica vem sofrendo com críticas por conta do futebol apresentado no Brasil, que nem de longe lembra o time que encantou durante as Eliminatórias européias para o Mundial. Para o jogo contra os Estados Unidos, porém, o técnico Marc Wilmots se mostra otimista, mas ironiza as reclamações quanto ao jogo demonstrado pelos belgas.

"Entendo que nosso futebol possa não estar parecido com o de jogos anteriores, mas estamos em um ritmo de competição intenso. Aos que nos criticam, gostaria de lembrar que se ganharmos todos os nossos jogos por um a zero seremos campeões, assim como se vencermos todas as partidas nos pênaltis. Em uma competição como a Copa do Mundo o importante é o resultado final e estamos trabalhando para que o nosso seja o melhor possível", analisou Marc Wilmots, que fez seus jogadores treinarem penalidades máximas nos últimos dias.

Se a Bélgica aposta na manutenção do futebol que vem apresentando, o alemão Jürgen Klinsmann, técnico dos Estados Unidos, demonstra otimismo em relação às chances de classificação de sua equipe, mas respeita os belgas.

"Poucas seleções conseguiram ter cem por cento de aproveitamento na primeira fase. Times tops como Brasil e Alemanha, por exemplo, não conseguiram. Portanto, a Bélgica precisa ser respeitada. Porém, nosso time também apresentou coisas boas, que nos animam a acreditar que podemos ir um pouco mais longe e ficar mais tempo na festa. Se conseguirmos repetir nosso estilo de jogo, de pegada e marcação, podemos complicar ainda mais a vida de nosso adversário e abrir nosso caminho", disse Jürgen Klinsmann.

Em termos de escalação, a Bélgica tem problemas em seu setor defensivo. O zagueiro e capitão Vincent Kompany, com dores na coxa direita, pode ceder seu posto para Nicolas Lombaerts. Já na lateral esquerda, Thomas Vermaelen pena com dores na região lombar. Jan Vertongen está de sobreaviso. Já nos Estados Unidos, o atacante Jozy Altidore, recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda, já tem condições de ir a campo.

São grandes as chances de Jürgen Klinsmann optar pela sua referência no ataque, porém, o treinador também pode escolher manter Brad Davis, reforçando assim a marcação. 21 Como previsto no regulamento, se a partida terminar empatada no tempo regulamentar, acontecerá uma prorrogação de trinta minutos.

Persistindo a igualdade, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis. Quem avançar irá duelar nas quartas de final com o vitorioso do encontro entre Argentina e Suíça, que jogam também nesta terça-feira, em São Paulo (SP).

