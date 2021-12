Bélgica e Estados Unidos ao vivo no portal A TARDE; siga

>>> Siga o lance a lance da partida >>>

Bélgica e Estados Unidos fazem o último jogo das oitavas de final da Copa 2014, na Fonte Nova, com lance a lance ao vivo no portal.

O estádio tem média superior a cinco gols por jogo e foi eleito o melhor estádio da primeira fase numa pesquisa com torcedores.

As duas seleções estão brigado pela última vaga nas quartas e a partida é considerada uma das mais equilibradas das oitavas. Siga o lance a lance e veja as imagens do jogo no portal A TARDE.

