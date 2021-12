Belgas buscam primeiro lugar na chave contra sul-coreanos

Líder do Grupo H com seis pontos, a Bélgica encara a Coreia do Sul nesta quinta-feira, 26, às 17h, na Arena Corinthians, em São Paulo (SP). Os belgas jogam pelo empate para garantirem a primeira posição, que só perderão para os argelinos, que somam seis pontos e enfrentam a Rússia no mesmo horário.

Para a Coreia do Sul a situação é quase desesperadora. Isso porque o time segura a lanterna com um ponto, ao lado da Rússia. Para se classificarem, os coreanos terão que ganhar da Bélgica por dois gols de diferença e torcer por um triunfo por diferença mínima de gols dos russos diante dos argelinos.

"Sabemos que a nossa situação está muito longe de ser tranquila nesta última rodada. Vamos enfrentar o time mais forte da chave, fizemos apenas um ponto e temos o pior saldo de gols. Mas ainda estamos no páreo" disse Hong Myung Bo, técnico da Coreia do Sul.

Pelo lado da Bélgica, mesmo com a vantagem do empate para garantir o primeiro lugar, o técnico Mark Wilmots descarta atuar de maneira defensiva. "Temos um estilo de jogo definido e que estamos usando desde as Eliminatórias. Portanto, não há motivo para modificações. Seria perigoso. Vamos buscar a vitória, como estamos fazendo em todos os jogos que atuamos", disse Wilmots.

Ele ainda anunciou que vai preservar alguns titulares na Bélgica. O lateral-direito Toby Alderweireld, o zagueiro Jan Vertonghen, que vem atuando improvisado na lateral esquerda, e o volante Axel Witsel não vão jogar pois estão pendurados com cartões amarelos.

