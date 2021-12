Beijo e queda de Neymar repercutem em jornais uruguaios

A imprensa do Uruguai repercutiu o que qualificou como "beijo irônico" e "simulações cansativas" de Neymar no triunfo de 2 a 1 do Brasil sobre o Uruguai na semifinal da Copa das Confederações, na última quarta-feira, 26, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Para o Diário "El País", Neymar teve uma atuação decisiva para o Brasil, participando dos dois gols, mesmo sem ter atuado muito bem. Entretanto, criticou a simulação da camisa 10 brasileiro em um lance com o volante Walter Gargano. O "El País" qualificou tal situação como "contato mínimo", uma vez que Neymar saltou para trás e "caiu de costas como se tivesse recebido um gancho no queixo".

Já o Diário "La Republica" comentou sobre o incidente com o meia Álvaro González, quando ao ouvir algo dito pelo jogador uruguaio Neymar xingou e mandou um 'beijo irônico' para González. De acordo com o jornal, o meia do Uruguai já estava "irritado por situações de jogo (com Neymar"), que simulou faltas em alguns lances, provocando a ira de González".

