Beckham passa duas semanas na Amazônia para programa de TV

O ex-jogador de futebol inglês David Beckham participou de uma expedição de duas semanas pela selva amazônica para um documentário da BBC, por ocasião da Copa do Mundo do Brasil-2014.



O ex-capitão da seleção inglesa, que participou de três Mundiais - 1998, 2002 e 2006 - foi acompanhado por três amigos nesta viagem, que ocorreu no início de março.



O documentário, que pretende informar sobre a beleza natural do Brasil, será exibido em junho e nele será possível ver o ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid pescando, cozinhando e acampando.



"Neste documentário especial para a BBC1, David Beckham embarca em uma expedição secreta à Amazônia na qual experimentará o outro lado do Brasil e viajará pela selva tropical, uma novidade para o ícone mundial", disse Charlotte Moore, da BBC.

