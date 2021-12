Beckenbauer: 'Foi justo, a Alemanha foi o melhor time'

Campeão mundial como jogador em 1974 e como técnico em 1990, Franz Beckenbauer ressaltou que o tetracampeonato obtido pela seleção alemã no último domingo, no Maracanã, coroou a equipe que melhor jogou futebol nesta Copa de 2014. O ídolo enfatizou também que a força coletiva alemã triunfou e compensou o fato de o time nacional não contar com nenhum craque extraordinário como é Lionel Messi, por exemplo.

"Joachim Löw acertou sempre. O time alemão é o justo campeão do mundo porque foi a melhor equipe do torneio", afirmou o ex-jogador, ao canal de TV Sky, para depois completar: "Foi um êxito do time. Não tínhamos ninguém como Messi ou Ronaldo, não tínhamos nenhuma superestrela completa, a superestrela foi o time".

O poder de superação da Alemanha também foi exaltado por Beckenbauer. Ele lembrou que alguns jogadores, como Höwedes, precisou atuar improvisado como lateral-esquerdo, embora fosse um zagueiro que estava mais acostumado a atuar na ala direita quando não jogava como um autêntico defensor. "Jogou em uma posição completamente estranha para ele e teve um grande rendimento", destacou.

Beckenbauer também ressaltou que a Alemanha deverá seguir forte após a Copa do Mundo, depois de ter realizado três bons Mundiais com a base desta atual geração de jogadores - foi terceira colocada em 2006 e 2010 e agora alcançou o título. "Será muito, muito difícil ganhar da Alemanha", acredita.

