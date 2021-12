Bayern é o time com mais atletas nas pré-listas da Copa

Ainda detentor da última Liga dos Campeões da Europa e atual campeão do Mundial de Clubes e do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique também é o clube que deve liberar o maior número de jogadores para a Copa do Mundo. Por meio de seu site oficial, a Fifa divulgou, nesta sexta-feira, as listas com os 30 jogadores de todas as seleções que irão disputar o Mundial de 2014 no Brasil. E, ao todo, o time da Baviera possui 17 atletas.

Dos 30 convocados pela seleção alemã, o técnico Joachim Löw convocou sete jogadores do Bayern (Manuel Neuer, Philipp Lahm, Mario Götze, Jérôme Boateng, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller e Toni Kroos). Além deles, dois espanhóis (Javi Martínez e Thiago Alcântara), um croata (Mario Mandzukic), um belga (Daniel Van Buyten), um suíço (Xherdan Shaqiri), um norte-americano (Julian Green), um holandês (Arjen Robben) e um francês (Franck Ribéry), foram os outros atletas da equipe que devem representar seus países no Mundial.

Eleito melhor zagueiro do Campeonato Alemão passado e um dos principais reservas de Luiz Felipe Scolari, Dante já foi confirmado pelo técnico da seleção na Copa. Mesmo estando fora da lista dos 23, Rafinha, outro brasileiro da equipe alemã foi convocado pelo treinador do Brasil para fazer parte da lista dos sete atletas que serão opções extras.

O segundo colocado na lista com times que cederam mais jogadores é o Manchester United. Mesmo em uma temporada conturbada, em que ficou apenas na sétima posição do Campeonato Inglês, o time possui 16 atletas de seu elenco entre os pré-convocados para a Copa. Ao todo, são seis ingleses, dois belgas, dois espanhóis, além de um francês, um holandês, um equatoriano, um mexicano, um português e um japonês.

