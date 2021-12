Barra e Pelô voltarão a receber grande público para acompanhar a Seleção

Tem o conforto do sofá do próprio lar; a alegria de desfrutar na casa dos outros; uma infinidade de bares, com seus telões e o clima parecido, na medida do possível, com o dos estádios; as reuniões nas ruas dos bairros; tem até as poltronas dos cinemas.

Mas, para quem quer agito de verdade para acompanhar o duelo entre Brasil e Bélgica, nesta sexta-feira, 6, às 15h, as dicas são outras. A principal é colocar uma roupa bem confortável, no estilo Carnaval mesmo, se preparar para o aperto e partir rumo ao Farol da Barra, em Salvador.

Lá foi montada a Arena Brahma Nº1, que tem alcançado sua capacidade máxima de público (20 mil pessoas) em todos os jogos da Seleção desde o início do Mundial – a única exceção foi o duelo com a Costa Rica, que ocorreu às 9h e recebeu cerca de 15 mil torcedores.

Além de um telão de LED, de 10 por 5 metros, para ver o jogo, a grande atração são os shows musicais. Já passaram pelo palco nomes como Claudia Leitte e Psirico, sempre com apresentações após as partidas. Nesta sexta, os portões serão abertos às 13h, ao som do DJ Rico Chamusca. O telão será ligado 15 minutos antes de a bola rolar e, depois do apito final, a Banda Eva terá a tarefa de agitar a galera.

Outro lugar, mais tradicional, para assistir ao jogo é o Largo do Pelourinho, que começa a tremer com o batuque do Olodum uma hora antes do confronto. Milhares de pessoas costumam se espremer por lá para conseguir ver um cantinho do telão.

‘Topzeira’

Existem também alternativas para quem puder gastar mais dinheiro. No estilo ‘topzeira’, o Bud Basement, no Trapiche Barnabé, oferece barbearia gourmet, quadra de street soccer, telões com visão em 360 graus e shows de bandas locais. O ingresso custa R$ 40 e a festa começa às 14h.

No cinema, as opções são as salas da UCI (shoppings da Bahia, Barra e Paralela) e do Cinemark (Shopping Salvador).

