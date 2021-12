Barcelona quer impor cláusula "antimordida" para Suárez

O Barcelona 'parece' que perdoou a mordida dada pelo uruguaio Luis Suárez no italiano Giorgio Chiellini durante a Copa do Mundo e tenta levar o atleta para o clube. Mas o time catalão quer se precaver e impõe uma cláusula "antimordida" no contrato que pretende fechar com o uruguaio, de acordo com o jornal inglês Mirror.

A cláusula prevê sanções ao jogador caso ele repita a atitude em jogos pelo Barça ou em futuras atuações na seleção do Uruguai. O contrato também estabelece punições para outros problemas comportamentais dentro e fora do campo.

De acordo com o Mirror, o Liverpool pede 80 milhões de libras (R$ 299 milhões) para liberar o jogador, mas o Barcelona quer pagar 50 milhões de libras (R$ 187 milhões). A transação também prevê a troca de Alexis Sánchez para o Liverpool.

Caso seja fechado acordo, Suárez deve receber 40 milhões de libras (R$ 150 milhões) em cinco anos de trabalho. O Barça também deve ajudar o atacante a recorrer da decisão da Fifa de afastá-lo de qualquer atividade ligada ao futebol por quatro meses.

